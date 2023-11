Россия и НАТО дошли до дна

Россия выступает против привлечения непрофильных структур, таких как НАТО, к решению проблем, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием времен Второй мировой войны. Об этом 24 ноября заявили в МИД РФ, предупредив, что речь может идти о «весьма плачевных для всей Балтики последствиях». Москва настаивает, что этими вопросами должна заниматься Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Ее работа, однако, фактически парализована с марта 2022 года из-за протеста европейских участников организации против действий России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

О том, что НАТО и иные непрофильные структуры нельзя привлекать к решению проблемы затопленного на дне Балтики химоружия, «РИА Новости» в пятницу сказал директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны,— заявил он.— Несогласованные сепаратные действия, попытки "подтянуть" к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям».

После Второй мировой войны в Балтийское море было сброшено около 40 тыс. тонн химических боеприпасов, принадлежавших Германии. Тогда это считалось наиболее простым и безопасным способом «утилизации». По оценкам экспертов, затопленные боеприпасы содержат около 15 тыс. тонн боевых отравляющих веществ (в основном иприта, то есть горчичного газа). Большая часть из них была затоплена прямо вместе со старыми баржами или сброшена с судов в специально отведенных местах (где глубина моря была сочтена оптимальной). Но часть снарядов была позднее обнаружена и по пути следования кораблей к местам захоронения.

Ученые и экологи из прибалтийских государств занимаются этой проблемой уже несколько десятилетий, при этом Россия начала эту работу одной из первых.

Международное сотрудничество в этой сфере активизировалось с 2005 года (с проекта, поддержанного Еврокомиссией). Между тем до сих пор нет точных данных относительно общего количества, типов и точного местонахождения сброшенных боевых отравляющих веществ. Недостаточно информации и о состоянии оболочек затопленных снарядов и контейнеров, а также о том, какая часть токсичных частиц представляет реальную опасность для морской экосистемы и людей.

Споры вызывает и вопрос о том, какие способы подъема и уничтожения боеприпасов наиболее безопасны и экологичны (в то время как некоторые эксперты полагают, что их вообще лучше не трогать). Пока ликвидировались в основном снаряды, обнаруженные на путях прокладки кабелей и трубопроводов, а также в местах возведения буровых и ветряных установок. К разбору основных свалок специалисты еще толком не приступали.

Однако в последнее время о проблеме затопленного в Балтийском море химоружия все чаще говорят как на уровне руководства Евросоюза, так и в отдельных странах (прежде всего прибрежных).

Так, власти ФРГ в этом году объявили о выделении €100 млн на программу по уничтожению токсичных снарядов. В Берлине настаивают, что «время для поиска решения проблемы поджимает» и «из-за прогрессирующей коррозии старых боеприпасов опасность, которую они представляют, возрастает с каждым годом». Среди прочего власти ФРГ волнует попадание отравляющих веществ в пищевую цепочку (в том числе с точки зрения канцерогенного воздействия). Своими планами на будущее представители Германии поделились с соседями на специальной конференции в Паланге (Литва), созванной в конце сентября по инициативе Еврокомиссии.

В НАТО о каких-либо новых программах, связанных с тематикой химоружия в Балтийском море, пока не сообщали. Между тем альянс интересуется этой проблематикой уже несколько лет. Так, в 2014–2016 годах в рамках программы НАТО «Наука для мира и безопасности» были выделены средства на международный проект MODUM (Towards the Monitoring the Dumped Munitions Treat — На пути к мониторингу затопленного оружия). В ходе него места захоронения боеприпасов изучались при помощи автономных подводных аппаратов и дистанционно управляемых подводных аппаратов. В проекте участвовали на равных и российские специалисты из Атлантического отделения Института океанологии РАН.

Однако в нынешней ситуации в МИД РФ выступают против привлечения НАТО, как и Совета государств Балтийского моря (СГБМ) к решению проблемы затопленного химарсенала. Напомним, членство России в СГБМ было приостановлено западными участниками этой структуры в марте 2022 года (вскоре после ввода российских войск на Украину). В мае 2022-го Россия объявила о выходе из этой региональной организации, обвинив оставшихся ее членов в политизации деятельности совета.

«Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов (боеприпасов на Балтике.— “Ъ”) должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ.— “Ъ”), с обязательным учетом мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков»,— заявил «РИА Новости» директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. При этом он добавил, что полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована «из-за поведения западных стран».

ХЕЛКОМ — это орган, следящий за выполнением Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года (вступила в силу в 2000 году). В комиссию входят все девять прибрежных государств. Штаб-квартира организации находится в Хельсинки. Со стороны правительства РФ за координацию взаимодействия с комиссией отвечает Министерство природных ресурсов и экологии. Председательство в ХЕЛКОМ раз в два года ротируется между странами по алфавиту.

В марте 2022 года на фоне конфликта вокруг Украины Германия, возглавлявшая комиссию на тот период, выпустила заявление о приостановке сотрудничества европейских стран-членов ХЕЛКОМ с Россией (.pdf). Власти ФРГ назвали это «стратегической паузой». Нынешняя страна-председатель комиссии Латвия объявила о продлении этого режима. В октябре в Риге прошел совместный воркшоп комиссии и СГБМ по проблеме затопленных боеприпасов. Официальные лица из РФ на него приглашены не были. Россия при этом продолжает оставаться участницей ХЕЛКОМ.

Елена Черненко