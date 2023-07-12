Антонов: саммит НАТО показал стремление альянса сосредоточить войска у границ России

Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил «антироссийскую заряженность» стран альянса, утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, заявления участников саммита продемонстрировали нацеленность НАТО сосредоточить больше войск на рубежах России.

Господин Антонов в очередной раз обвинил западные страны в «откровенной фальсификации правды» и «агрессивной линии в отношении России». Он заявил, что «недруги бездоказательно пытаются возложить на нас ответственность за кризис архитектуры евробезопасности».

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены»,— сказано в заявлении посла.

В заявлении по итогам первого дня саммита говорилось, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером альянса до изменения «враждебной политики». Страны НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге, договорились значительно увеличить оборонные закупки и тратить на оборону как минимум 2% от ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер