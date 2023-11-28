ЦБ присоединится к сделкам с валютой
Как на курсе рубля отразится возвращение регулятора на внутренний рынок
Российский рубль может надеяться на укрепление, по крайней мере, в теории. Центробанк объявил, что возвращается на внутренний валютный рынок. От многих операций регулятор отказался еще в августе 2023-го, когда курс доллара преодолел отметку в 100 руб. Теперь он не только реализует отложенный спрос, но и будет совершать другие сделки. Они начнутся с января 2024 года. Возвращение покупок валюты могло бы стать угрозой для национальной валюты, но рубль никак не отреагировал на новости. Почему? Выяснял Иван Якунин.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Главный вопрос звучит так: ЦБ собирается покупать валюту или продавать? От этого зависит, что будет с курсом. Регулятор объявил, что планирует проводить четыре типа операций. Во-первых, в рамках бюджетного правила. Это значит, что при нефти дороже $60 за баррель начнутся покупки. Во-вторых, проведет те сделки, которые откладывал с лета, и здесь тоже речь идет о покупке.
Третья важная статья — расходы из Фонда национального благосостояния вне бюджетного правила. Если Минфин тратит резервные деньги в экстренном порядке, то ЦБ должен продать валюту на ту же сумму. И, наконец, такой же механизм действует, когда фонд используют для инвестиций.
Оценила каждую из статей и произвела расчеты по просьбе “Ъ FM” главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России Софья Донец: «2 трлн руб. — возможные покупки по бюджетному правилу 2024 года. 1,6 трлн руб. — покупки, отложенные с 2023-го. Итого — 3,6 трлн руб. Потом у нас вступает расходование ФНБ вне бюджетного правила, это 3-3,5 трлн руб. И мы тут как раз приходим примерно к нулю.
А если мы добавим к этому еще и зеркалирование инвестиционных расходов ФНБ, то получим, скорее всего, небольшие продажи. Я думаю, что они уложатся в 1 трлн руб. в эквиваленте при цене на нефть в $70».
А ведь она может быть и выше: в бюджете, например, заложена стоимость $85 за баррель. Нужно оговориться, что это лишь примерные оценки, сам ЦБ опубликует детали только в конце декабря. Итоговую сумму разделят на 12 месяцев и будут продавать равномерно.
Собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что такие меры могут укрепить рубль на 3-5%. Но только в том случае, если не будет других факторов, заметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: «Есть прогнозы ОПЕК, что в конце 2023-го краткосрочно может возникнуть профицит нефти. Кроме того, в начале года обычно заключается большое количество импортных контрактов. В 2024-м мы увидим цены на топливо в рамках $82-$92 за баррель.
Также по-прежнему будет сохраняться обязательная продажа валютной выручки экспортерами, да и денежно-кредитная политика ЦБ останется жесткой».
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на одном из последних заседаний пообещала держать ставки высокими «продолжительное время». Вернуться к смягчению денежной политики, по ее мнению, будет возможно в конце 2024 года.
Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом выразил надежду, что это произойдет быстрее. На это Владимир Путин ответил, что нужно быть очень аккуратными с мягкостью.
Выход ЦБ на валютный рынок в целом может повлиять на процесс, но несильно, заключил экономист Дмитрий Полевой: «Действительно, сценарий более крепкого рубля чуть-чуть улучшает перспективу и по инфляции, и по ключевой ставке. Но первый показатель — это не только функция курса нацвалюты напрямую, это во многом функция более устойчивого, уверенного восстановления экономики и дефицита на рынке труда.
Есть высокие инфляционные ожидания и санкции, которые тоже делают более дорогими поставки импортных товаров. Поэтому чрезмерного оптимизма от улучшившихся прогнозов по курсу рубля в отношении ставки мы по-прежнему не испытываем».
Так что пока возвращение ЦБ вряд ли можно назвать значительным событием для валютного рынка. Это, судя по всему, и отражает курс рубля. Доллар начинал торги 27 ноября с отметки 88,6 руб., а закончил на отметке 88,8 руб. без значительных колебаний внутри дня.
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