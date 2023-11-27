«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На глобальном рынке индекс доллара начал снижаться, уже третью неделю подряд он несет потери. И здесь взаимосвязь прямая: рынок ставит на то, что ФРС США прекратит ужесточение монетарной политики из-за того, что инфляция в США начала снижаться. Для российского внутреннего валютного рынка 27 ноября — знаковый день — Центробанк заявил о том, что возобновит операции в рамках бюджетного правила для пополнения Фонда национального благосостояния. И тут возникли определенные споры, какой же объем будет или покупаться, или продаваться на рынке. Что делать инвесторам? Какие принимать решения в связи со складывающейся обстановкой? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Регулятор сделал достаточно хитрое заявление. С одной стороны, он возобновил исполнение своих обязательств перед Минфином в рамках бюджетного правила, то есть будет покупать или продавать валюту при дополнительных доходах. С другой, с августа образовалась отложенная сумма, которую ЦБ не реализовывал для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, и, судя по всему, к концу года не выполнит эти действия. Соответственно, ЦБ делает заявление о том, что он сальдирует данную сумму с теми средствами Фонда национального благосостояния, которые использовались для финансирования дефицита федерального бюджета, но за 2023 год.

Начиная с августа деньги из ФНБ не уходят, а с начала 2023 года он вырос почти на 3 трлн руб. А общее изъятие, согласно данным Минфина, составило 557 млрд руб. Таким образом получается, что сумма, если сальдировать ее положительно для того чтобы покупать валюту, будет около 500 млрд руб. к концу 2023 года. Вывод здесь простой: нефть у нас выше $60, сумма положительная, и ЦБ будет не продавать валюту, а покупать. Но точные разъяснения Центробанк даст к Новому году. Поэтому делать выводы о том, куда двинется рубль, исходя из операций Центрального банка, я бы пока не стал.

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