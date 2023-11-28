Главные новости к утру 28 ноября

Палестинское движение «Хамас» в рамках сделки с Израилем освободило 11 заложников, израильская сторона, в свою очередь, выпустила из тюрем 33 палестинских заключенных.

Добыча газа в РФ в октябре выросла примерно на 11,8% год к году, до 60,13 млрд куб. м, сообщили «Ъ» источники, знакомые со статистикой Минэнерго. В январе—октябре добыча в РФ составила 534,5 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем год назад. Подробнее.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в зону боевых действий на территории Украины готовы три тысячи чеченских бойцов. По его словам, они уже приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии.

В октябре сразу два системно значимых банка — «ФК Открытие» и Россельхозбанк — попали в список убыточных. «ФК Открытие» стал лидером по убыткам, получив отрицательный результат 10,55 млрд руб. Россельхозбанк получил 4,6 млрд руб. чистого убытка за месяц и занял третье место в антирейтинге. Подробнее.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при МЧС прогнозирует на этой неделе нарушения в работе энергоснабжения из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения осадков местами до 25 мм в 15 регионах России.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023-го частота покупок напитка в кофейнях и кофейных островках без отдельного входа по России снизилась на 30,7% и 17% соответственно. Одновременно вдвое выросла частота покупок кофе в пиццериях, на 9,3% — в бургерных и на 12% — на АЗС. Подробнее.

Израиль утвердил список из 50 палестинских женщин, которые будут выпущены из тюрем сегодня, 28 ноября. Израильское правительство также получило от «Хамаса» список израильских заложников, которых сегодня планируют освободить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного соглашения между кавказскими республиками.

«Тинькофф» с 2024 года запретит сотрудникам удаленно работать за границей. Исключение сделают для Армении, Белоруссии и Казахстана.

Минсельхоз сообщил «Известиям», что правительство рассмотрит вопрос о запрете экспорта зерновых, если их запасы в России снизятся до 10 млн т.

О предстоящих 28 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».