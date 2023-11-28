Главные анонсы 28 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в Москве встречу с председателем высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Суд Грозного проведет заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на постановление Замоскворецкого суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Совет директоров «Газпрома» соберется на заседание.

Совет директоров «Норникеля» проведет заседание.

Бабушкинский суд Москвы проведет предварительное слушание дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов «МСП Банка».

Хорошевский суд Москвы проведет заседание по делу в отношении бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко, обвиняемого в заведомо ложных показаниях, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества или участии в нем и получении взятки в особо крупном размере.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом) на приговор по делу о распространении фейков о российской армии.

Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан посетит Казахстан.

В Израиле состоится визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона с целью вывезти на родину освобожденных таиландских граждан, которых ранее удерживали боевики «Хамас» в секторе Газа.

В Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран — членов НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Европейская комиссия завершит прием заявок для участия в четвертом международном тендере на совместную, на уровне ЕС, закупку природного газа.

В Лондоне пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В Турции запланирован визит президента Ирана Эбрахима Раиси.

В Омане запланирован визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное палестинскому вопросу.

Югнедра проведут аукцион на право разведки и добычи углеводородов на Куркинском участке в Волгоградской области.

28 ноября пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка России по футболу в «Пути Российской премьер-лиги». В первый день пройдет матч «Балтика» — «Локомотив», во второй: «Оренбург» — «Спартак», «Ростов» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит».