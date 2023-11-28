Минсельхоз допустил введение запрета на экспорт зерновых из РФ

Правительство России может запретить экспорт зерновых из РФ, если их запасы снизятся до 10 млн т, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию от 3 ноября. Издание утверждает, что на встрече присутствовали представители Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. Минсельхоз подтвердил изданию, что запрет на экспорт допускается.

«Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета»,— заявили «Известиям» в Минсельхозе.

Издание, ссылаясь на позицию Минсельхоза, сообщает, что 10 млн т зерновых хватит России на 1,5 месяца. Критический запас, по достижению которого предлагается запретить экспорт, рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн т зерновых, следует из документа.

1 ноября на портале нормативных актов Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому Россия может ввести запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 года. Как сказано в проекте документа, мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности РФ. Запрет не должен коснуться поставок в рамках международной гуманитарной помощи, межправительственных соглашений, транзита, а также экспорта в Абхазию, Южную Осетию и Белоруссию.

Подробнее — в материале «Зерно объявило запастовку».

Эрдни Кагалтынов