Газу повезло с базой

Добыча газа в РФ растет третий месяц подряд за счет низкой базы прошлого года. В октябре показатель вырос на 11,8%, до 60,13 млрд куб. м, но в январе—‍октябре — снизился на 4%, до 534,5 млрд куб. м. «Газпром» нарастил добычу в октябре сразу на 14,6%, до 38,6 млрд куб. м. Тренд на восстановление добычи поддерживается как ростом экспорта в Китай, так и увеличением внутреннего потребления, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ в октябре выросла примерно на 11,8% год к году, до 60,13 млрд куб. м, сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой Минэнерго. В январе—октябре добыча в РФ составила 534,5 млрд куб. м (данные с учетом газа, сожженного в факелах), что на 4% меньше, чем год назад.

Добыча «прочих недропользователей», в которую включаются показатели «Газпрома», продолжает расти, после того как в августе впервые за последние 16 месяцев был зафиксирован рост в годовом выражении. Так, в октябре производство газа выросло на 14,6% год к году, достигнув 38,6 млрд куб. м, при этом за десять месяцев добыча «прочих недропользователей» упала на 11%, до 327,8 млрд куб. м.

После начала военных действий на Украине «Газпром» резко сократил поставки трубопроводного газа в страны ЕС, как следствие, сократилась и добыча компании. Страны ЕС начали диверсифицировать свой импорт газа, в основном за счет СПГ. У «Газпрома» остается возможность поставок газа в ЕС через Украину и Турцию, а также компания продолжает плановое наращивание экспорта по «Силе Сибири» в Китай. 24 и 25 ноября компания сообщала о новых суточных рекордах поставок в Китай по «Силе Сибири».

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК добыл в октябре 6,83 млрд куб. м, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. За десять месяцев снижение составило около 2%, компания добыла 65,4 млрд куб. м.

«Роснефть» за счет увеличения добычи на «Роспане» и Харампурском месторождении приближается к НОВАТЭКу по объемам добычи. Но фактически компания после ввода новых мощностей уже вышла на плато: среднесуточная добыча в октябре снизилась по сравнению с сентябрем на 1%, до 6,6 млрд куб. м газа (рост на 20% в годовом выражении). В январе—октябре компания увеличила добычу на 53,8%, до 64,5 млрд куб. м.

Добыча газа у крупных нефтекомпаний снижается из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи попутного нефтяного газа. «Газпром нефть» снизила добычу газа за октябрь на 9%, до 2,6 млрд куб. м, за десять месяцев — на 12,3%, до 24 млрд куб. м. «Сургутнефтегаз» снизил добычу в октябре сразу на 17% год к году, до 0,57 млрд куб. м, за десять месяцев компания добыла почти 6 млрд куб. м. Исключение составил ЛУКОЙЛ, нарастивший добычу в октябре на 0,8% год к году, до 1,53 млрд куб. м, в январе—октябре компания добыла 15 млрд куб. м газа.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» в октябре составила 890 млн куб. м, за десять месяцев — 8 млрд куб. м, на проекте «Сахалин-2» производство газа в октябре составило 1,5 млрд куб. м, в январе—октябре — 13,5 млрд куб. м.

Тренд на восстановление добычи связан с эффектом низкой базы прошлого года, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Сейчас добыча, по его оценкам, поддерживается и увеличением экспорта — из-за роста поставок в Китай, в страны Средней Азии и некоторого увеличения экспорта в ЕС — до 2,5 млрд куб. м в октябре против 2,17 млрд куб. м годом ранее. Прирост поставок в ЕС обеспечило увеличение прокачки по «Турецкому потоку», которая выросла в октябре на 0,38 млрд куб. м, до 1,29 млрд куб. м.

Добычу поддерживает и высокий спрос на газ на внутреннем рынке, продолжает Сергей Кондратьев. В октябре средняя температура в России была на 0,2°С ниже значений октября прошлого года. При этом, напоминает эксперт, в Центральной России, на которую приходится большая часть потребления газа, температура была на 1,5°С ниже прошлогодней.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов