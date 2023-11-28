Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газу повезло с базой

Добыча в России в октябре выросла на 11,8%

Добыча газа в РФ растет третий месяц подряд за счет низкой базы прошлого года. В октябре показатель вырос на 11,8%, до 60,13 млрд куб. м, но в январе—‍октябре — снизился на 4%, до 534,5 млрд куб. м. «Газпром» нарастил добычу в октябре сразу на 14,6%, до 38,6 млрд куб. м. Тренд на восстановление добычи поддерживается как ростом экспорта в Китай, так и увеличением внутреннего потребления, считают аналитики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ в октябре выросла примерно на 11,8% год к году, до 60,13 млрд куб. м, сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой Минэнерго. В январе—октябре добыча в РФ составила 534,5 млрд куб. м (данные с учетом газа, сожженного в факелах), что на 4% меньше, чем год назад.

Добыча «прочих недропользователей», в которую включаются показатели «Газпрома», продолжает расти, после того как в августе впервые за последние 16 месяцев был зафиксирован рост в годовом выражении. Так, в октябре производство газа выросло на 14,6% год к году, достигнув 38,6 млрд куб. м, при этом за десять месяцев добыча «прочих недропользователей» упала на 11%, до 327,8 млрд куб. м.

После начала военных действий на Украине «Газпром» резко сократил поставки трубопроводного газа в страны ЕС, как следствие, сократилась и добыча компании. Страны ЕС начали диверсифицировать свой импорт газа, в основном за счет СПГ. У «Газпрома» остается возможность поставок газа в ЕС через Украину и Турцию, а также компания продолжает плановое наращивание экспорта по «Силе Сибири» в Китай. 24 и 25 ноября компания сообщала о новых суточных рекордах поставок в Китай по «Силе Сибири».

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК добыл в октябре 6,83 млрд куб. м, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. За десять месяцев снижение составило около 2%, компания добыла 65,4 млрд куб. м.

«Роснефть» за счет увеличения добычи на «Роспане» и Харампурском месторождении приближается к НОВАТЭКу по объемам добычи. Но фактически компания после ввода новых мощностей уже вышла на плато: среднесуточная добыча в октябре снизилась по сравнению с сентябрем на 1%, до 6,6 млрд куб. м газа (рост на 20% в годовом выражении). В январе—октябре компания увеличила добычу на 53,8%, до 64,5 млрд куб. м.

Добыча газа у крупных нефтекомпаний снижается из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи попутного нефтяного газа. «Газпром нефть» снизила добычу газа за октябрь на 9%, до 2,6 млрд куб. м, за десять месяцев — на 12,3%, до 24 млрд куб. м. «Сургутнефтегаз» снизил добычу в октябре сразу на 17% год к году, до 0,57 млрд куб. м, за десять месяцев компания добыла почти 6 млрд куб. м. Исключение составил ЛУКОЙЛ, нарастивший добычу в октябре на 0,8% год к году, до 1,53 млрд куб. м, в январе—октябре компания добыла 15 млрд куб. м газа.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» в октябре составила 890 млн куб. м, за десять месяцев — 8 млрд куб. м, на проекте «Сахалин-2» производство газа в октябре составило 1,5 млрд куб. м, в январе—октябре — 13,5 млрд куб. м.

Тренд на восстановление добычи связан с эффектом низкой базы прошлого года, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Сейчас добыча, по его оценкам, поддерживается и увеличением экспорта — из-за роста поставок в Китай, в страны Средней Азии и некоторого увеличения экспорта в ЕС — до 2,5 млрд куб. м в октябре против 2,17 млрд куб. м годом ранее. Прирост поставок в ЕС обеспечило увеличение прокачки по «Турецкому потоку», которая выросла в октябре на 0,38 млрд куб. м, до 1,29 млрд куб. м.

Добычу поддерживает и высокий спрос на газ на внутреннем рынке, продолжает Сергей Кондратьев. В октябре средняя температура в России была на 0,2°С ниже значений октября прошлого года. При этом, напоминает эксперт, в Центральной России, на которую приходится большая часть потребления газа, температура была на 1,5°С ниже прошлогодней.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...