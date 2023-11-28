Блинкен обсудил с Пашиняном и Алиевым перспективы заключения мирного соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного соглашения между кавказскими республиками. Разговор с господином Алиевым состоялся по телефону, с господином Пашиняном госсекретарь встретился лично, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В пресс-релизе, посвященном разговору госсекретаря и президента, говорится, что господин Блинкен приветствовал стремление господина Алиева к заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь признал страдания, которые причинил этот затянувшийся конфликт как азербайджанцам, так и армянам, передает пресс-служба.

На встрече Энтони Блинкена с премьер-министром Армении стороны обсудили поддержку США усилий по достижению мирного соглашения. Американский чиновник подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении, следует из пресс-релиза.

22 ноября Армения и Азербайджан заявили о готовности возобновить переговоры о мире. При этом Баку, в последнее время резко критикующий западные страны, настаивает на том, что мирные переговоры должны быть двусторонними.

Подробнее — в материале «Баку предложил Еревану сообразить на двоих».

Эрдни Кагалтынов