«Тинькофф» запретит сотрудникам работу за пределами РФ, Армении, Белоруссии и Казахстана

«Тинькофф» с 2024 года запретит сотрудникам удаленно работать за границей. Исключение сделают для Армении, Белоруссии и Казахстана, потому что там находятся центры разработки компании, сообщает РБК со ссылкой на представителя «Тинькофф» и двух сотрудников компании.

В кредитной организации объяснили запрет тем, что «Тинькофф» — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры, поэтому к ней выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Вторая причина, по словам представителя «Тинькофф», — меры по предотвращению утечек чувствительной информации в условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру.

Два сотрудника компании заявили РБК, что информацию им сообщили неофициально HR-менеджеры или руководители направлений. По их словам, из-за выдвинутых условий некоторые сотрудники «Тинькофф» начали поиск нового места работы.

О том, что Тинькофф-банк рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны: Армению, Белоруссию и Казахстан, Frank Media сообщало со ссылкой на источники еще в ноябре 2022 года. 4 ноября группа «Тинькофф» заявила, что перешла на гибридный формат работы в 2020 году и готова обсуждать возможность перевода сотрудников из офиса, если кому-то важно перейти на удаленный формат. При этом в компании добавили, что не рекомендуют сотрудникам уезжать из страны.

Эрдни Кагалтынов