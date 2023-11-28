Эвакуации из сектора Газа в Россию ожидают около 200 человек

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС, что эвакуацию из сектора Газа в Россию ожидают порядка 200 человек, в том числе россияне и члены их семей. Она сообщила, что заявки на эвакуацию продолжают поступать в представительство.

Госпожа Зарипова добавила, что ей неизвестно, сколько дней потребуется на вывоз граждан РФ и их семей, потому что КПП «Рафах» по-прежнему не работает на пропуск иностранцев. По ее словам, пропускной пункт стал недоступен для вывоза иностранцев с начала перемирия 22 ноября.

Последняя группа эвакуированных из Газы россиян и их родных прибыла в Москву 25 ноября. Она насчитывала 762 человека. Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Россия вывезла абсолютное большинство сограждан из сектора Газа.

Подробнее о текущей ситуации в секторе Газа — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов