Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СПБ Биржа сообщила о подлоге в ситуации с заявлением о банкротстве

СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование из-за подачи заявления о банкротстве от лица компании. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«СПБ Биржа в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве»,— указано в сообщении.

Компания подчеркнула, что не подавала заявления о банкротстве и отметила, что Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации иска из-за ненадлежащего оформления документов и нарушения процедуры подачи заявления.

О подаче иска о банкротстве СПБ Биржи стало известно утром 27 ноября. На этом фоне акции компании на Мосбирже обвалились на 30%. Центральный Банк сообщил, что изучит ситуацию вокруг иска СПБ Биржи и проанализирует действия акционеров на предмет манипулирования рынком и использования инсайдерской информации.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...