СПБ Биржа сообщила о подлоге в ситуации с заявлением о банкротстве

СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование из-за подачи заявления о банкротстве от лица компании. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«СПБ Биржа в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве»,— указано в сообщении.

Компания подчеркнула, что не подавала заявления о банкротстве и отметила, что Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации иска из-за ненадлежащего оформления документов и нарушения процедуры подачи заявления.

О подаче иска о банкротстве СПБ Биржи стало известно утром 27 ноября. На этом фоне акции компании на Мосбирже обвалились на 30%. Центральный Банк сообщил, что изучит ситуацию вокруг иска СПБ Биржи и проанализирует действия акционеров на предмет манипулирования рынком и использования инсайдерской информации.

Александра Горошилова