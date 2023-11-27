Главы МИДов стран НАТО согласуют рекомендации по членству Украины в альянсе

Министры иностранных дел стран—членов НАТО согласуют на встрече в Брюсселе 28–29 ноября рекомендации по вступлению Украины в альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Virginia Mayo, AP Йенс Столтенберг

Фото: Virginia Mayo, AP

«На встрече глав МИДов мы согласуем рекомендации для Украины по на пути к членству в НАТО. Стране для этого необходимо будет провести сразу несколько важных реформ, их параметры мы определим совместно. Напомню, что союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО, но не в период, когда на ее территории ведутся военные действия»,— рассказал господин Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, до Киева итоги сегодняшнего заседания и решения, принятые на нем, будут доведены в ходе Совета Украина—НАТО.

Генсек альянса уточнил, что НАТО поможет Украине выполнить необходимые для вступления требования, но властям страны также необходимо в ближайшие месяцы и годы «провести большую работу».

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Вхождение страны в альянс невозможно, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия (при таком сценарии пятая статья договора НАТО предполагает коллективную оборону), отмечал ранее господин Столтенберг. При этом на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО договорились упростить путь вступления Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву не устраивает возможное вступление Украины в НАТО «в любом виде».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов