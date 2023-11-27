Украина получила от Нидерландов «Скифское золото»

«Скифское золото» прибыло в Киев, местная таможня приступила к таможенному оформлению коллекции. Передачу сокровищ подтвердили и агентству «РИА Новости» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. С февраля 2014 года сокровища находились в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием "Скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской Лавры»,— написала пресс-служба киевской таможни в Telegram-канале. В сообщении сказано, что в Сокровищнице Национального музея Украины таможенники проведут идентификацию «Скифского золота».

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что передача сокровищ Украине была очевидна и «пора прекратить сожаления по этому поводу». «Скифское золото», по словам господина Аксенова, вероятнее всего попадет в «частные руки».

Министерство культуры Украины 22 ноября сообщило, что Нидерланды передадут «Скифское золото» Киеву. Коллекцию из 2 тыс. предметов четыре крымских музея в конце 2013 года передали на выставку в Германии, после чего сокровища отправили в Нидерланды. После перехода Крыма под российскую юрисдикцию у ответственных за выставку возник вопрос, какой из стран передавать коллекцию.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине, его должны передать в Киев. В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес такое же решение. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов утвердил передачу коллекции Украине.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Спор о сокровищах застопорился».

Петр Бузлаев