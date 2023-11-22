Минкультуры Украины заявило, что Нидерланды отдадут «скифское золото» Киеву

Украина и Нидерланды достигли договоренности о передаче Киеву коллекции «скифского золота», заявило Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП). Экспонаты четырех крымских музеев находились в Амстердаме с 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Уже скоро скифское золото вернется на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов»,— говорится в сообщении украинского министерства в Telegram.

Коллекция больше чем из 2 тыс. предметов использовалась для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Процедура возврата ценностей была приостановлена до достижения договоренностей сторонами или решения вопроса в юридическом порядке в связи с присоединением Россией Крыма в 2014 году. Нидерландские суды решили, что экспонаты должна получить Украина.

О борьбе за «скифское золото» — в материале «Ъ» «Оскал звериного стиля».

Леонид Уварчев