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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Нидерландов утвердил решение передать «скифское золото» Украине

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать «скифское золото» Украине. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте инстанции.

«Скифское золото» в Центральном музее Тавриды

«Скифское золото» в Центральном музее Тавриды

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Скифское золото» в Центральном музее Тавриды

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение подтверждено и остается в силе»,— отмечается в документах суда. В постановлении отмечается, что решение Верховного суда Нидерландов по этому спору является окончательным и уже не может быть обжаловано на национальном уровне.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью €2 млн пока остаются в Нидерландах.

Руководители музеев Крыма, чьи коллекции остаются в Нидерландах, сообщили «Интерфаксу», что не знали о планах Верховного суда этой страны вынести окончательное решение 9 июня. По словам музейщиков, они узнали о сегодняшнем судебном решении из СМИ и теперь вместе с юристами будут изучать дальнейшие пути его возможного обжалования. Глава Восточно-крымского музея Татьяна Умрихина отметила, что содержание экспонатов в Амстердаме — это положительная ситуация, поскольку ценности все еще не отправлены на Украину.

«Скифское золото» — выставка почти 2 тыс. изделий из золота, обнаруженных в Северном Причерноморье, сформированная из коллекций шести музеев и историко-культурных заповедников. В частности, в коллекцию входят золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы. Экспонаты направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Однако после присоединения полуострова в 2014 году возник спор, кому возвращать золото — крымским музеям или Украине.

Александр Кислов

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