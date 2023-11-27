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Коммерсантъ FM
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Стартапы подтянут к бюджету

Минцифры откроет им новые гранты и госзакупки

Минцифры предлагает до 2030 года выделить 27 млрд руб. на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. Но эксперты подчеркивают, что гранты не закроют потребности рынка в зрелых решениях, а допуск стартапов к госзакупкам грозит появлением в системах госструктур не слишком качественных продуктов.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией главы Минцифры Максута Шадаева, представленной 21 ноября на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных» (оценивается в 1,51 трлн руб. до 2030 года). Часть документа посвящена развитию рынка IT-стартапов в России в том числе через грантовую поддержку. В документе уточняется, что система включает средства на разработку прототипа, создание продукта и его вывод на рынок, продвижение за рубежом, а также предоставление средств заказчикам для компенсации 80% затрат на внедрение.

Грантовая поддержка малых инновационных предприятий, в том числе IT-стартапов, осуществляется Минцифры по итогам конкурсных отборов (в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»), проводимых Фондом содействия инновациям в соответствии с постановлением правительства от 3 мая 2019 года. Из данных Минцифры следует, что в 2022 году было поддержано 362 проекта на общую сумму 4,7 млрд руб., в то время как в 2023 году — только 45 проектов на 600 млн руб. Всего за время работы программы с 2019 года было поддержано 811 проектов на 10,13 млрд руб.

Снижение объема финансирования в 2022 году может быть связано с дополнительными проверками в рамках задержания замглавы Минцифры Максима Паршина, считает собеседник “Ъ” на IT-рынке: «По подозрению в получении взятки министерство в июле до сентября приостановило выдачу грантов в IT-сфере, однако это касалось только проектов рамках импортозамещения (см. “Ъ” от 17 июля)». В то же время большая часть проектов, которые остались в прошлом году в стране, уже успели получить поддержку в 2022 году, полагает собеседник.

С начала военных действий на Украине российский венчурный рынок в целом снизился почти в четыре раза (см. “Ъ” от 19 сентября). Тогда эксперты объясняли снижение «возросшим риском инвестиций». Восстанавливаться он начал только в третьем квартале 2023 года, однако пока только по количеству сделок (см. “Ъ” от 5 октября).

Исходя из документа, к 2030 году грантовая поддержка стартапов должна достичь 27 млрд руб. при ежегодных инвестициях 4,5 млрд руб., то есть вернуться на уровень 2022 года. В целом к 2030 году в министерстве рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят не менее 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.

Продажи решений и продуктов планируется при этом увеличить за счет госсектора. Сейчас, отмечается в презентации, стартапы, даже получившие гранты, «не имеют доступа на рынок контрактов госкомпаний и госорганов», так как «не соответствуют требованиям по зрелости».

Чтобы решить проблему, предлагается обеспечить возможность в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ заключать контракты до 10 млн руб. со стартапами, получившими грантовую поддержку. В целом при реализации стратегии Минцифры ожидает появления к 2035 году из поддержанных стартапов пяти новых «национальных чемпионов» (с выручкой более 500 млн руб.) и одного «единорога» (с выручкой более 1 млрд руб.), а также выручки от продаж разработанных IT-решений на уровне 60 млрд руб.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что все инициативы, которые должны лечь в основу нового нацпроекта, находятся в проработке. «Сам нацпроект стартует с 2025 года, после завершения действующей программы "Цифровая экономика". Рассчитываем, что при этом преемственность подходов по отбору проектов стартапов в целом сохранится»,— добавили в министерстве.

Сами по себе гранты не закрывают потребности рынка в зрелых решениях, способных оказать бизнес-эффект, хотя и помогают усилить конкурентоспособность на ранних стадиях, подчеркивает CEO MTS StartUp Hub Дмитрий Курин. Эксперт отмечает, что выход в госзакупки ранних решений может создать прецедент, когда в IT-контуре госкомпаний появятся не очень качественные продукты: «Нужно создать на базе госкорпораций систему безопасного отбора решений молодых игроков».

Спрос государства на IT-решения сформирован в логике импортозамещения, поясняет венчурный партнер фонда «Восход» Константин Гибало: «То есть это в 99% не про инновации, технологии или новые бизнес-модели, а про замещение ранее широко применяемых зарубежных продуктов. Разработки замещающих продуктов — это всегда бизнес крупных IT-игроков и интеграторов. Они или инвестируют сами, или покупают небольших игроков, и в результате на рынке сформировался дисбаланс». Баланс, по мнению эксперта, сложится после того, как основные потребности государства в ПО будут закрыты крупными игроками, а частные инвестиции пойдут в инновационные продукты с потенциалом масштабирования за рубежом.

Татьяна Исакова

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