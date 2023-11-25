Греф назвал два сценария развития ИИ

Глава «Сбера» Герман Греф спрогнозировал два сценария развития искусственного интеллекта. Согласно первому варианту, ИИ поможет людям работать меньше, но зарабатывать больше. Второй сценарий предполагает, что развитие ИИ, напротив, приведет к созданию большего числа рабочих мест и дефициту трудовых ресурсов. Господин Греф добавил в комментарии РБК, что никто не может ответить, к чему приведет развитие ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава «Сбера» также прокомментировал сообщение Reuters о том, что Сэма Альтмана, гендиректора компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, уволили с должности после того, как совет директоров получил письмо от штатных исследователей с предупреждением об открытии в области ИИ, которое «могло бы угрожать человечеству».

«Знаю, что, скорее всего, конфликт возник не на пустом месте. У нас в команде идут такие же обсуждения. Есть всегда конфликт между теми, кто разрабатывает его (ИИ.— "Ъ"), и теми, кто отвечает за его безопасность и доверенность. Конечно, кто-то хочет быстрее вводить его в промышленную эксплуатацию. А кто-то говорит, что мы должны сначала создать систему, которая позволит: а) на 100% контролировать; б) отвечать за результаты его внедрения»,— сказал господин Греф.

Глава «Сбера» заявил, что OpenAI идет немного впереди всех в исследовании ИИ. Он предположил, что разработчики компании могли коснуться каких-то новых функций ИИ, которые заставили их задуматься и поставить на первое место проблемы безопасности. При этом комментировать конфликт руководитель банка не готов, потому что достоверных источников нет.

Сэма Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI 17 ноября. Совет директоров принял решение из-за того, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. О чем именно идет речь, в компании не уточнили.

Увольнение Сэма Альтмана спровоцировало уход из OpenAI ряда высококвалифицированных сотрудников, а также президента Грега Брокмана и трех ведущих научных специалистов. 22 ноября господина Альтмана восстановили в должности.

По информации источников Reuters, в письме исследователей, отправленном совету директоров перед увольнением Сэма Альтмана, мог упоминаться проект Q* — разработка OpenAI, которая «может стать прорывом в разработке AGI» (общего искусственного интеллекта). AGI гипотетически может быть способен решить любую задачу, которую может решить человек, или даже превзойти человеческие возможности.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мыльная OpenAI в Кремниевой долине».

Эрдни Кагалтынов