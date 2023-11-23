Reuters: Альтмана уволили из OpenAI после письма об опасном прорыве в сфере ИИ

Накануне увольнения Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI, разработчика ChatGPT, совет директоров компании получил письмо от штатных исследователей с предупреждением об открытии в области искусственного интеллекта, которое «могло бы угрожать человечеству». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Полученное письмо, пишет Reuters, стало одним из факторов, повлиявших на решение совета директоров уволить Сэма Альтмана. О его увольнении стало известно 17 ноября. 22 ноября OpenAI объявила о восстановлении господина Альтмана в должности.

Как отмечает агентство, в письме мог упоминаться проект Q* — разработка OpenAI, которая «может стать прорывом в разработке AGI» (общий искусственный интеллект). Q*, как сообщили в компании, отличается вычислительными ресурсами, позволяющими решать математические задачи.

В качестве повода для отставки Сэма Альтмана упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Совет директоров утверждал, что не может быть уверен в способности господина Альтмана возглавлять компанию.

Увольнение Сэма Альтмана спровоцировало уход из OpenAI ряда высококвалифицированных сотрудников, а также президента Грега Брокмана и трех ведущих научных специалистов. Вслед за этим совет директоров сообщил о достижении договоренности, в рамках которой господина Альтмана восстановили в должности.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мыльная OpenAI в Кремниевой долине».

Лусине Баласян