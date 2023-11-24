ЦАХАЛ: Армия Израиля останется внутри сектора Газа во время прекращения огня

Израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступит в силу в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября.

«С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки»,— сообщил Даниэль Хагари в ходе вечернего брифинга (цитата по ТАСС).

По словам официального представителя ЦАХАЛа, пауза в боевых действиях в секторе Газа будет использована для планирования следующих этапов наземной операции. «Захват северной части Газы — это первый этап долгой войны, и мы готовимся к следующему. Мы смотрим в будущее. В ближайшие дни мы сосредоточимся на планировании и завершении подготовки к следующим этапам войны»,— добавил он.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», напавшим на израильскую территорию 7 октября, должно было вступить в силу сегодня, 23 ноября. Однако сделка, которая также предполагает обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных, была перенесена на утро 24 ноября.

Перемирие будет длиться четыре дня. За это время по условиям сделки будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Подготовка соглашения по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США.

Подробнее о гуманитарном перемирии в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».

Милена Костерева