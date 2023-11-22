Третий регион России ограничил работу мигрантов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, который с 2024 года вводит в регионе запрет на работу иностранцев на транспорте. Ранее ограничения ввели в Челябинской и Калужской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В приложении к указу говорится, что запрет касается регулярных перевозок пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также легковым такси. Согласно исследованию «РИА Новости», в Магаданской области 47,6% работников зарабатывают больше 100 тыс. руб.

В ноябре похожий указ подписали власти Челябинской области: там с 1 января 2024 года мигрантам запретили водить такси, маршрутки и автобусы. В феврале 2022 года такой же указ подписал губернатор Калужской области. Введение запрета на работу мигрантов в такси и кафе обсуждают власти Тульской области.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила в этом месяце, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. Глава Минэкономики Максим Решетников предлагал активнее привлекать мигрантов в экономику. По его словам, Россия уже конкурирует за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем и Юго-Восточной Азией.

Анастасия Ларина