Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тульской области мигрантам могут запретить работать в такси и кафе

В Тульской области хотят запретить мигрантам работать в торговле алкоголем и табаком, а также в пассажирских перевозках и общепите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект указа губернатора. Предполагается, что после подписания он вступит в силу с 2024 года.

В Челябинской области два дня назад был подписан указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы. Правила вступят в силу с 1 января. Губернатор Калужской области подписал такой указ в феврале 2022 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что низкий уровень безработицы в России тормозит экономику. Министр предлагал более активно привлекать мигрантов в экономику. При этом министр отмечал, что сейчас Россия конкурирует за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.

Согласно августовскому опросу ВЦИОМа, 40% опрошенных отрицательно относятся к мигрантам, а 47% считают трудовую миграцию положительным явлением.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...