В Тульской области мигрантам могут запретить работать в такси и кафе

В Тульской области хотят запретить мигрантам работать в торговле алкоголем и табаком, а также в пассажирских перевозках и общепите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект указа губернатора. Предполагается, что после подписания он вступит в силу с 2024 года.

В Челябинской области два дня назад был подписан указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы. Правила вступят в силу с 1 января. Губернатор Калужской области подписал такой указ в феврале 2022 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что низкий уровень безработицы в России тормозит экономику. Министр предлагал более активно привлекать мигрантов в экономику. При этом министр отмечал, что сейчас Россия конкурирует за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.

Согласно августовскому опросу ВЦИОМа, 40% опрошенных отрицательно относятся к мигрантам, а 47% считают трудовую миграцию положительным явлением.

Анастасия Ларина