«РИА Новости»: на Чукотке и в ЯНАО самые большие зарплаты в России

Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг по размеру зарплат, составленный «РИА Новости» на основе открытых данных. Аутсайдерами рейтинга оказались Калмыкия и Ингушетия.

Чукотский автономный округ занимает первую позицию в рейтинге по зарплатам с 2019 года. В этом году 58,7% работников региона зарабатывают 100 тыс. руб. и более. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом субъекте 52,7% работников зарабатывают более 100 тыс. руб. В Магаданской области этот показатель составляет 47,6%.

На четвертом и пятом местах — Ненецкий автономный округ и Москва: в этих субъектах зарплату больше 100 тыс. руб. получают 42,5% и 39,3% работников. Более 30% работников зарплату выше 100 тыс. руб. получают в Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Якутии и Камчатском крае.

За период с сентября 2022-го по август 2023 года в среднем по России 14,7% граждан могли похвастаться зарплатой, превышающей 100 тыс. руб. в месяц. В исследовании 2022 года такую зарплату получали около 10%, в 2020-м — 7,9%. Зарплаты выше среднероссийского значения получают в 18 регионах. При этом в 28 субъектах число работников с зарплатой 100 тыс. руб. не превышает 5%.

Однако даже у лидеров рейтинга большая разница по уровню зарплат: последняя в десятке Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру — Чукотскому автономному округу, а Бурятия с 30-м местом в рейтинге более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 руб. в месяц.

По данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2022-го по август 2023 года составила 60 тыс. руб. в месяц (с выплатой НДФЛ). Это на 13,7% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Доля высокооплачиваемых работников заметнее всего выросла в северных регионах. В Магаданской области прирост составил 14%, в Якутии — 10,7%, в Ханты-Мансийском АО — 9,8%.

В 43 регионах доля работников с зарплатой 100 тыс. руб. составляет меньше 6,5%. Это говорит о том, что в большинстве регионов такая зарплата встречается относительно редко. В девяти регионах меньше 3% могут похвастаться зарплатой выше 100 тыс. руб., а в 19 регионах этот показатель находится на уровне 3–5%.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников в Калмыкии (1,8%), Ингушетии (2,08%), Кабардино-Балкарии (2,12%), Дагестане (2,3%) и Чечне (2,3%), Северной Осетии (2,4%), Мордовии (2,7%), Ивановской (2,9%) и Орловской областях (3,1%).

В 17 регионах страны доля работников с зарплатами меньше 20 тыс. руб. превышает 20%. Высока доля низкооплачиваемых работников в Чечне (35,6%), Ингушетии (34,1%), Дагестане (32,2%), Карачаево-Черкесской республике (30,8%), Кабардино-Балкарии (29%) и Северной Осетии (28,8%).

В этом месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. По данным ЦБ, с начала 2023 года в промышленности была зафиксирована самая низкая обеспеченность кадрами за последние 25 лет.

Анастасия Ларина