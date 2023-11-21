Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с «Хамасом» по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с «Хамасом» по поводу освобождения заложников. Сегодня кабмин Израиля соберется для принятия итогового решения о соглашении, сообщает газета The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Haim Zach / Israeli Government Press Office, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Haim Zach / Israeli Government Press Office, Reuters

«Мы добиваемся прогресса. Надеюсь, скоро будут хорошие новости»,— сказал премьер-министр. Сегодня, 21 ноября, в 20:00 по местному времени (21:00 по мск) пройдет заседание полного состава кабинета министров Израиля. «В свете событий, связанных с освобождением наших заложников»,— сообщает канцелярия премьер-министра (цитата по The Times of Israel).

Палестинские источники отмечают, что, согласно условиям сделки, в обмен на пятидневное прекращение огня «Хамас» обменяет часть заложников на палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах. Источник The Times of Israel в израильском правительстве подтвердил эти условия и отметил, что число освобожденных заложников может быть больше 50 человек. В таком случае Израиль увеличит количество дней прекращения огня. Он также подчеркнул, что освобождение заложников будет происходить раз в сутки небольшими партиями. Взамен Израиль освободит около 150–300 палестинцев, в том числе женщин и несовершеннолетних.

Сегодня утром представитель политбюро «Хамаса» Исмаил Хания сообщил, что появилась перспектива для соглашения о временном перемирии с Израилем. Также член политбюро «Хамаса» Халил Аль-Хайя в Telegram-канале организации заявил, что «Хамас» все еще ждет ответа Израиля на предложенные условия.

18 ноября премьер-министр Израиля заявил, что что на данный момент нет никаких сделок по освобождению заложников палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Он отметил, что власти публично сообщат, как только подобное соглашение будет достигнуто.

Александра Горошилова