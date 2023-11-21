Лидер «Хамаса» Хания заявил о прогрессе в переговорах о перемирии с Израилем

Руководитель политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания сообщил прогрессе в вопросе соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем. Точные сроки возможного объявления перемирия он не раскрыл.

«Движение уже передало ответ нашим братьям в Катаре и международным посредникам о том, что мы уже приближаемся к заключению соглашения о перемирия»,— приводятся слова господина Хании в официальном Telegram-канале движения «Хамас». Другие детали переговоров пока не разглашаются.

18 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли при посредничестве США предварительной договоренности о приостановке конфликта на пять дней для освобождения женщин и детей. Однако представитель Белого дома заявил, что такое соглашение пока не было заключено и говорить о сроках его подписания пока преждевременно.

По данным Израиля, в заложниках у «Хамаса» может находиться от 240 до 250 человек. Большинство из них — граждане Израиля, около 35 человек — иностранцы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александр Кислов