Шойгу: в 2023 году поставки ракет войскам в зоне СВО выросли втрое

С начала 2023 года в поставка ракет в зону СВО была увеличена более чем в три раза. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270-ти ракетных ударов, поражено свыше 330-ти объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза»,— сказал господин Шойгу.

По его словам, поставки всего ракетно-артиллерийского вооружения в зону СВО с начала года увеличились почти в пять раз. Поставка средств поражения возросла в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности в пять раз. Поставки бронетанкового вооружения выросли более трех раз, а беспилотников — в 16 раз.

В августе зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия обеспечивает себя всеми видами оружия «в количестве, превышающем текущие потребности» вооруженных сил. Ранее он сообщил, что Россия в 2023 году выпустила более 600 танков. Концерн «Калашников» отчитался о модернизации предприятия, которое увеличило производственные мощности по сборке стрелкового оружия на 30%. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова