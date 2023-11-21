Обязанности губернатора Самарской области исполняет Юрий Рожин

Юрий Рожин работает в статусе исполняющего обязанности губернатора Самарской области назначен. Это следует из документов на портале правовой информации, подписанных чиновником в соответствующей должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Юрий Рожин

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Юрий Рожин

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

В частности, Юрий Рожин в качестве исполняющего обязанности главы региона указан в подписи проекта поправок в областной бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Кроме того, в документации на портале правовой информации Наталья Катина представлена как исполняющая обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области. В правительстве региона кадровые назначения до сих пор не комментируют.

Бывший первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и бывший врио министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны 14 ноября. Решением суда они арестованы до 12 января 2024 года и 20 декабря 2023 года соответственно. Оба чиновника подозреваются в махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уехал в Москву в минувший вторник вечером. Он до сих пор не вернулся обратно в регион.

Евгений Чернов