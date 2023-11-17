Губернатор Дмитрий Азаров не вернулся в Самару

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, уехавший в Москву во вторник вечером, не вернулся обратно в регион. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, господин Азаров проводит встречи с сотрудниками администрацию президента, вероятно, пытаясь разрешить управленческий и политический кризис в регионе после ареста бывших временно исполняющих обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова и министра строительства региона Михаила Асеева.

В правительстве Самарской области не смогли пояснить, кто в настоящий момент исполняет обязанности губернатора. Как правило, эти обязанности исполняет первый вице-губернатор — председатель правительства региона, однако занимавший эту должность в статусе врио Виктор Кудряшов подал 14 ноября в отставку, а позже был задержан и арестован до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная».

В настоящее время четыре чиновника исполняют обязанности заместителя руководителя правительства Самарской области. В сферу деятельности Натальи Катиной входят вопросы управления финансами, промышленности и торговли, экономического развития и инвестиций. Александр Фетисов отвечает за вопросы социального развития региона. Должность врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области занимает бывший глава ГУ МВД России по региону Александр Винников. Константин Пресняков работает в статусе врио заместителя председателя кабмина региона – руководителя департамента информационных технологий и связи. Еще один врио зампреда самарского правительства Александр Мордвинов перешел на работу в правительство Вологодской области.

Евгений Чернов