Дом на проспекте Римского-Корсакова пакуют в бандероль

Почта России продает принадлежащее ей пятиэтажное здание площадью 3,48 тыс. кв. м на проспекте Римского-Корсакова, 69, литера А, оно выставлено на продажу за 252 млн рублей. Объявление размещено на сайте Российского аукционного дома (РАД). Здание после ремонта можно использовать в качестве гостиницы или апартаментов, отмечается в объявлении. Эксперты называют локацию «неоднозначной», однако предполагают, что объект действительно можно переделать под апарт-отель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Торги на площадке РАД по поручению «Почты России» (АО «Почта России», согласно документам, собственник объекта) пройдут 18 декабря. Здание 1936 года постройки находится в Адмиралтейском районе Петербурга. В доме с учетом подземного — пять этажей, окна выходят на канал Грибоедова. Начальная цена — 252 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря.

В XX веке в здании, построенном в стиле сталинского неоклассицизма, располагалась школа, затем Профессиональный лицей работников связи. В 1990 году объект передали на баланс «Ленпочты». Последние несколько лет здание не использовалось, говорится на сайте РАД.

Здание не относится к объектам культурного наследия, однако находится в границах зон охраны объектов культурного наследия, где действуют особые требования к реконструкции. Отсутствие охранного статуса, по мнению руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елены Тарасовой, упростит путь согласования проекта реконструкции в государственных инстанциях.

Как отмечается в объявлении, в здании необходим ремонт с полной заменой инженерных коммуникаций. Продавец предполагает, что после реконструкции или капитального ремонта объект можно будет переделать в гостиницу, апартаменты или использовать в качестве делового центра.

«В последние годы инвесторы стали активно приобретать здания в центре Санкт-Петербурга. Такие здания реконструируют в основном под объекты туристической инфраструктуры, апартаменты, реже — клубные жилые дома и бизнес-центры»,— прокомментировала госпожа Тарасова.

Здание будет пользоваться интересом, считает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. По его словам, из-за дефицита земли инвесторы сейчас заинтересованы в объектах, которые после реконструкции или капремонта можно приспособить под другие цели. Эксперт называет цену адекватной и полагает, что в процессе торгов она может вырасти в пределах 15%.

«На данный момент локация выглядит неоднозначно: с одной стороны, это место относится к непарадной части Коломны, с другой — привлекает близостью к центральной части города и выходом на набережную канала Грибоедова. Локация будет интересна "ценителям" — девелоперам, которые смогут увидеть будущие перспективы этого места. Относительно небольшая площадь объекта — скорее сдерживающий фактор, ограничивающий круг потенциальных интересантов»,— комментирует заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш. Она предполагает, что создание качественного апарт-отеля с профессиональным управлением — это один из вариантов реконструкции здания. Однако рядом с объектом уже расположено несколько гостиниц и апарт-отелей, отмечает эксперт. «Концепция нового проекта должна быть выстроена таким образом, чтобы не вступать в прямую конкуренцию с уже существующими объектами размещения — как классическими гостиницами, так и апарт-отелями»,— заключает госпожа Кулеш.

В Nikoliers подчеркивают, что в Петербурге сейчас тренд на реконструкцию зданий под апарт-отели. «Восемь из пятнадцати апартаментов, вышедших в продажу за первые девять месяцев 2023 года, предполагают создание объекта посредством капремонта и реконструкции зданий. В 2022 году реконструкцией являлись 10 из 19 проектов»,— рассказывают в компании.

Аналитики отмечают, что из-за роста себестоимости капитального строительства и ограниченного предложения ликвидных площадок под апартаменты, тренд на реконструкцию зданий в центральных локациях под апарты продолжится.

Надежда Ярмула