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Коммерсантъ FM
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Выручка продавцов на маркетплейсах в 2023 году выросла в среднем на 40%

Средняя выручка предпринимателей, которые продают свои товары на маркетплейсах, в 2023 году выросла на 39,4% год к году. Об этом сказано в отчете о совместном исследовании «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы», который есть в распоряжении «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, средний оборот российских селлеров в третьем квартале 2023 года составил 761,9 тыс. руб. в месяц. За тот же период прошлого года он составил 546,7 тыс. руб.

«Аудитория маркетплейсов и объемы реализации товаров расширяются за счет развития пунктов выдачи и обострения конкуренции маркетплейсов. Это, в свою очередь, выливается в существенные скидки и бонусы для покупателей и расширение доступных категорий товаров»,— сказал о причинах роста выручки представитель сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

71% селлеров продают товары только на одном маркетплейсе, на двух одновременно — 22%, на трех — 6%. Регионами с наибольшей долей продавцов на онлайн-площадках относительно общего количества предпринимателей стали Калмыкия (34%), Ненецкий автономный округ (20,7%) и Мордовия (20,5%).

Наиболее популярным разделом товаров на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года стала электроника и бытовая техника — 36% от общего количества продаж. Самой быстрорастущей стала категория «одежда и обувь».

В 2023 году, как следует из обзора «Чек Индекс», начало ноябрьских распродаж не привело к росту спроса. Активность покупателей в первые дни акций, наоборот, сократилась на 4–7% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Распродажа без ажиотажа».

Петр Бузлаев

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