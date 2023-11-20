Главные новости к утру 20 ноября
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он возглавлял регион больше 20 лет.
Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян, узнал «Ъ». Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между странами. Пока предложение поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», последняя подтвердила «теоретическую готовность». О предложении
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА летел в сторону столицы.
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», узнал «Ъ». Стоимость активов оценивается в 600–800 млн руб. О сделке
Президентом Аргентины станет кандидат от крайне правых Хавьер Милей. Господин Милей не хочет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем и выступает против членства в БРИКС. О кандидате
Российский дочерний банк JP Morgan Chase по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ, выяснил «Ъ». Американский банк заявлял о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года. О причинах
Самолет Ил-76 МЧС РФ с группой эвакуированных из сектора Газа россиян приземлился в московском аэропорту Домодедово. Из Каира прилетели 117 человек. С начала гуманитарной миссии в Россию прибыли 525 человек.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд. Судья Берил Хауэлл не признал право РФ на суверенный иммунитет в США.
Поставки детской вакцины «Пентаксим» для профилактики пяти инфекций столкнулись с трудностями, узнал «Ъ». Производитель препарата «Нанолек» не может отгрузить оставшиеся по контракту 2,7 млн доз, не получив от Минздрава план распределения препарата, и вакцина уже заканчивается в некоторых регионах. О проблеме
Правительство поддержало штрафы за непродажу валютной выручки, сообщили «Ведомости». Авторами законопроекта стали депутаты и сенаторы. Правительство предложило внести правки в документ.
Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет. Она 77 лет была замужем за 39-м президентом США Джимми Картером, которому сейчас 99 лет.
О предстоящих 20 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».