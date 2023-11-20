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Суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа на $50 млрд. Таким образом, судья Берил Хауэлл не признал право РФ на суверенный иммунитет в США, передает РБК со ссылкой на материалы суда.

Спор касается десятилетнего разбирательства в международном третейском суде в Гааге, который в 2014 году присудил экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за «экспроприацию» компании. По данным Reuters, размер компенсации за этот срок достиг $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась выплачивать компенсацию, в связи с чем экс-акционеры ЮКОСа инициировали разбирательства в ряде юрисдикций, в том числе в США. Решения суда Гааги до сих пор оспариваются Россией в судебной системе Нидерландов.

Москва подала ходатайство в суд США еще в 2015 году. За время рассмотрения стороны представили больше 400 страниц основных материалов, больше 1 тыс. страниц дополнительных материалов и больше 100 тыс. страниц приложений, говорится в документах суда. «Это дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения согласно Нью-Йоркской конвенции»,— говорится в обосновании судьи.

До 5 декабря стороны должны предоставить согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». Результатом станет или удовлетворение ходатайства экс-акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, или удовлетворение просьбы РФ об отказе в признании этих арбитражных решений.

Высокий суд Лондона в начале ноября постановил, что Россия не может опираться на государственный иммунитет, чтобы избежать исполнения решения международного арбитражного суда в Гааге о выплате почти $60 млрд компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. В октябре российская сторона заявила на заседании Высокого суда Лондона, что Россия не собирается подчиняться юрисдикции арбитража.

О разбирательстве — в материале «Ъ» «ЮКОС снова в деле».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

История ЮКОСа, его банкротство и преследование основных совладельцев

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1997 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

1997 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото)

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

2010 год, май. Михаил Касьянов выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, признан иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, признан иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

2011 год, май. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Президиум Верховного суда России снизил срок наказания бывшему руководителю НФО «Менатеп» Платону Лебедеву и постановил освободить его из колонии

2014 год, январь. Президиум Верховного суда России снизил срок наказания бывшему руководителю НФО «Менатеп» Платону Лебедеву и постановил освободить его из колонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом &lt;br> На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) в апреле 2018 года

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

2018 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика &lt;br> На фото: Гарри Каспаров (признан иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

2023 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика
На фото: Гарри Каспаров (признан иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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1997 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, признан иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (признан иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Президиум Верховного суда России снизил срок наказания бывшему руководителю НФО «Менатеп» Платону Лебедеву и постановил освободить его из колонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика
На фото: Гарри Каспаров (признан иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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