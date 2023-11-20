Суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа на $50 млрд. Таким образом, судья Берил Хауэлл не признал право РФ на суверенный иммунитет в США, передает РБК со ссылкой на материалы суда.

Спор касается десятилетнего разбирательства в международном третейском суде в Гааге, который в 2014 году присудил экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за «экспроприацию» компании. По данным Reuters, размер компенсации за этот срок достиг $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась выплачивать компенсацию, в связи с чем экс-акционеры ЮКОСа инициировали разбирательства в ряде юрисдикций, в том числе в США. Решения суда Гааги до сих пор оспариваются Россией в судебной системе Нидерландов.

Москва подала ходатайство в суд США еще в 2015 году. За время рассмотрения стороны представили больше 400 страниц основных материалов, больше 1 тыс. страниц дополнительных материалов и больше 100 тыс. страниц приложений, говорится в документах суда. «Это дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения согласно Нью-Йоркской конвенции»,— говорится в обосновании судьи.

До 5 декабря стороны должны предоставить согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». Результатом станет или удовлетворение ходатайства экс-акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, или удовлетворение просьбы РФ об отказе в признании этих арбитражных решений.

Высокий суд Лондона в начале ноября постановил, что Россия не может опираться на государственный иммунитет, чтобы избежать исполнения решения международного арбитражного суда в Гааге о выплате почти $60 млрд компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. В октябре российская сторона заявила на заседании Высокого суда Лондона, что Россия не собирается подчиняться юрисдикции арбитража.

О разбирательстве — в материале «Ъ» «ЮКОС снова в деле».

Леонид Уварчев