Главные анонсы 20 ноября

Басманный суд Москвы огласит приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки» журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. В прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Александры Баязитовой и Ольги Архаровой.

Суд в Санкт-Петербурге продолжит рассмотрение уголовного дела Дарьи Треповой о теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

В Москве планируется межпартийный диалог «Единой России» и Компартии КНР на уровне руководства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов во главе российской делегации посетит Пекин, где проведет заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

В Арбитражном апелляционном суде № 9 по Москве планируется рассмотрение жалобы «Роснефти» на решение нижестоящего суда, отказавшего в иске к «Транснефти» о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» в 2019 году.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката бывшего муниципального депутата Люси Штейн на заочный арест по делу о распространении фейков об армии России.

Клинский городской суд Московской области огласит приговор бывшему главе Клинского района Александру Постриганю, обвиняемому в создании преступного сообщества.

В Великобритании начнется государственный визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание 78-й сессии Генассамблеи ООН.

В Страсбурге откроется пленарное заседание Европарламента.

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