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ТАСС: «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении

ТАСС: «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» с одноименной межконтинентальной баллистической ракетой поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения, сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. Параллельно проводятся летно-конструкторские испытания изделия.

РС-28 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 т. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода».

В феврале президент России Владимир Путин анонсировал развертывание пусковых установок ракетного комплекса «Сармат». 21 июня президент заявил, что «Сарматы» в ближайшее время заступят на боевое дежурство. В сентябре гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что ракетный комплекс уже поставили на боевое дежурство. Однако он не приводил никаких подробностей, в Минобороны РФ это не комментировали.

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