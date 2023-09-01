Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"»,— сказал господин Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием» (цитата по «РИА Новости»).

23 февраля президент России Владимир Путин анонсировал развертывание пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, а также продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки ракет «Циркон». 21 июня президент заявил, что «Сарматы» в ближайшее время заступят на боевое дежурство.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода».