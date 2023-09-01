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Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"»,— сказал господин Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием» (цитата по «РИА Новости»).

23 февраля президент России Владимир Путин анонсировал развертывание пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, а также продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки ракет «Циркон». 21 июня президент заявил, что «Сарматы» в ближайшее время заступят на боевое дежурство.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода».

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