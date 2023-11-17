Обмен активов укладывают в схему

Центробанк рассказал, как может выглядеть обмен замороженными активами. Итоговый вариант еще не согласован, но предварительную версию регулятор озвучил на встрече с участниками рынка, сообщают источники Frank Media и РБК. По их данным, обмен не будет проходить в формате биржевых торгов, как считалось раньше, но состоится по рыночным ценам. Российские инвесторы через брокеров смогут подать заявки на продажу активов в пределах 100 тыс. руб. Затем предложения на выкуп поступят нерезидентам. В случае согласия на сделку им разрешат вывести часть средств со счетов типа C, где хранятся заблокированные активы иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

И с точки зрения россиян схема выглядит рабочей, полагает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Для российских частных инвесторов это, наверное, одна из немногих возможностей разблокировать свои иностранные ценные активы и пусть и с достаточно жестким порогом, но все-таки получить возврат.

Нужно понимать, что у большинства инвесторов маленькие счета, и, соответственно, этот порог в 100 тыс. руб. сможет решить проблему большего числа людей, но не большего количества замороженных бумаг. В описанной схеме торги, конечно, не совсем напоминают биржевые — это скорее выставление оферт и дальнейший их акцепт со стороны недружественных нерезидентов.

На той стороне находятся, как правило, фонды, иностранные банки, у которых есть собственная бюрократия, поэтому можно предположить, что акцепт оферт российскими участниками займет какое-то время. Сбор и исполнение этих заявок — довольно долгий процесс. В текущей редакции нерезидентов ни к чему не принуждают, они сами должны изъявить волю совершить такие сделки. С экономической точки зрения они выгодны иностранцам, поскольку зарубежные ценные бумаги разморозить все-таки можно».

Указ о механизме обмена заблокированными активами президент Владимир Путин подписал в начале ноября. Там говорится, что сделки должны проходить «путем проведения торгов». Все остальные условия должны были согласовать правительственная комиссия и Центральный банк. Какие именно активы будут использоваться при обмене, точно неизвестно. Ни власти, ни собеседники СМИ о каких-то ограничениях до сих пор не сообщали.

Но партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов считает, что иностранцы могут и не согласиться на эти условия: «Теоретически довольно много лиц, которые могут поучаствовать в этих торгах. Другой вопрос: зачем иностранцам это надо? Фактически они отдадут деньги, к которым у них нет доступа, и получат в обмен бумаги. Но возникает еще один вопрос: что нерезиденты с этими активами будут делать? Ведь они по-прежнему будут в российской депозитарной инфраструктуре.

Соответственно, чтобы иметь возможность продать бумаги по рыночной цене, нужно вывести их из-под НРД. А для этого придется пройти семь кругов ада с получением лицензии. Проблема в том, что в регламенте ЕС есть ограничение на выдачу разрешения. Оно связано с тем, что активы должны быть приобретены до 3 июня 2022 года.

Это требование, наверное, не должно распространяться, если в общем порядке подавать документы на получение лицензии. Но в сухом остатке иностранцы фактически поменяют деньги на бумаги и дальше, видимо, еще долго будут заниматься тем, чтобы вывести их из российской депозитарной системы для конвертации в твердую валюту».

По последним оценкам Минфина, опубликованным в августе, у россиян заморожено за рубежом активов примерно на 1,5 трлн руб. А пострадали от блокировок 3,5 млн инвесторов.

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Владислав Викторов