Росавиация раскритиковала отчет о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Центральный аппарат Росавиации раскритиковал отчет с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничное поле. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления ведомства, которое отвечало за расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет "Уральских авиалиний", севший в поле под Новосибирском

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Самолет "Уральских авиалиний", севший в поле под Новосибирском

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным издания, Росавиация недовольна тем, что комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета.

Всего у центрального аппарата Росавиации возникло 15 замечаний к отчету об итогах расследования. Помимо «недопустимо низкого уровня» пилотов в их число вошли:

данные, которые не подтвердились записью переговоров команды экипажа;

обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси;

неверное утверждение об опасности посадки в Омске;

ошибки в расчете необходимого запаса топлива для полета до Новосибирска;

некорректность рекомендаций комиссии о том, как предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, по итогам первого расследования Росавиация выяснила, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме же стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

Но вскоре ведомство этот отчет отменило, сославшись на «вновь открывшиеся обстоятельства». Проводить дорасследование будет новая комиссия с другим председателем, в состав которой вошли представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации.

Сам инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Кабинный экипаж рейса уже вернулся к выполнению полетов.

Виталий Красиков

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