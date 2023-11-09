Росавиация отменила отчет о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация отменила отчет об итогах расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. Решение принято из-за «вновь открывшихся обстоятельств». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления ведомства.

Проводить дорасследование будет новая комиссия с другим председателем, и в состав которой вошли представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации.

Напомним, по итогам первого расследования специалисты Росавиации выяснили, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме же стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

Сам инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Кабинный экипаж рейса уже вернулся к выполнению полетов.

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