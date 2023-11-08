Бортпроводники самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, вернулись к работе

Кабинный экипаж рейса «Сочи — Омск» авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, вернулся к выполнению полетов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Напомним, на время расследования авиаинцидента сотрудников временно отстраняли.

«Перед этим все бортпроводники успешно пошли осмотр у авиационных врачей. Бортпроводники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям»,— отметили в «Уральских авиалиниях».

В пресс-службе авиакомпании «Ъ-Урал» рассказали, что пилоты рейса пока не приступили к полетам.

Напомним, инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку на поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК.

Ранее «Известия» сообщили, что Росавиация завершила расследование инцидента с самолетом авиакомпании. Специалисты ведомства установили, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

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