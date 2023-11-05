Росавиация завершила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация завершила расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который сел в поле в Новосибирской области. Об этом со ссылкой на документацию ведомства сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

Специалисты ведомства установили, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Так, при заходе в аэропорт Омска, куда и направлялся борт, давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Однако, когда было принято решение лететь в аэропорт Новосибирска, полет продолжался с выпущенными шасси.

Причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме же стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа. В Росавиации отметили, что причиной данного инцидента также стала нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Так, пилоты «приняли необоснованное решение» лететь в Новосибирск, которое было вызвано ошибкой в расчетах необходимого количества топлива.

При этом в ведомстве посчитали, что в условиях, которые были созданы в результате допущенных ошибок, сесть в поле было единственным правильным решение.

Напомним, инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте