Больше 1,5 млрд рублей получит Удмуртия на выплаты бюджетникам
Удмуртия и еще три региона России получат более 5,5 млрд руб. а обеспечение сбалансированности бюджетов. В частности, республике выделят 1,54 млрд руб. на выполнение обязательств перед бюджетниками с учетом майских указов президента, а также на выплату ежемесячных пособий на воспитание ребенка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Помощь из федерального бюджета также получат Карелия, Тыва и Хакасия. По словам господина Мишустина, деньги позволят дополнительно поддержать граждан.