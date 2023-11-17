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Больше 1,5 млрд рублей получит Удмуртия на выплаты бюджетникам

Удмуртия и еще три региона России получат более 5,5 млрд руб. а обеспечение сбалансированности бюджетов. В частности, республике выделят 1,54 млрд руб. на выполнение обязательств перед бюджетниками с учетом майских указов президента, а также на выплату ежемесячных пособий на воспитание ребенка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помощь из федерального бюджета также получат Карелия, Тыва и Хакасия. По словам господина Мишустина, деньги позволят дополнительно поддержать граждан.

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