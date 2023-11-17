Италия запретила искусственное мясо

Вчера, 16 ноября, парламент Италии одобрил законопроект, запрещающий производство и продажу искусственного мяса, выращенного в лаборатории из клеток животных. Нарушителей будут штрафовать на сумму от €10 тыс. до €150 тыс. Кроме того, новый закон запрещает включать в названия растительных заменителей мяса такие слова, как «стейк», «салями» и другие наименования обычных мясных продуктов. В правительстве Италии заявляют, что это решение защитит итальянские кулинарные традиции, местных производителей и здоровье людей.

Пока что в мире есть отдельные примеры внедрения лабораторно выращенного мяса. В 2020 году Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственного мяса — курятины от компании Eat Just. В июне первое разрешение на продажу такого мяса выдали в США.

Производители обычного мяса опасаются конкуренции: еще в прошлом году одна из крупнейших итальянских сельскохозяйственных ассоциаций Coldiretti начала кампанию с требованием запретить такое мясо. Ее петиция собрала примерно полмиллиона подписей и получила поддержку нескольких тысяч местных и региональных администраций в стране.

Законопроект о запрете производства и продажи искусственного мяса подготовило министерство сельского хозяйства Италии, в марте итальянский Сенат одобрил документ. После этого Италия отправила заявку на одобрение нового закона в ЕС — правила такого рода обычно обсуждают с участием других членов блока, эта процедура препятствует созданию барьеров внутри союза. Однако в итоге Италия отозвала эту заявку и просто приняла закон.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида назвал это решение «смелым шагом по требованию граждан, который ставит Италию в авангард всего мира». «Мы первая страна, которая запретила это»,— написал он. Некоторые оппозиционные политики раскритиковали решение, назвав его результатом лоббистской деятельности сельхозпроизводителей и отметив, что пока в ЕС не выдавалось разрешений на искусственное мясо.

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Яна Рождественская