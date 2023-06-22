В США впервые разрешили продажу искусственного мяса

В среду, 21 июня, Министерство сельского хозяйства США дало разрешение на продажу выращенного в лаборатории (культивированного) мяса. Речь идет о курятине, созданной компаниями Good Meat и Upside Foods. Это первое разрешение на продажу искусственного мяса в США. В Good Meat и Upside Foods сообщают, что они уже получили заказы на такое мясо из двух ресторанов в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В качестве заменителя обычного мяса сейчас популярны разные виды мяса растительного. Однако многие компании работают над другим вариантом — мясом, выращенным в лабораториях из клеток животных. Такие клетки получают, например, с помощью биопсии. Затем их помещают в биореактор и вскармливают смесью протеинов, аминокислот, минералов, сахара, соли и другими питательными веществами, «выращивая» из них мясо.

Разработкой такого продукта в мире занимается более 100 компаний. По оценке Grand View Research, объем этого рынка в 2022 году составлял $247 млн. По прогнозам McKinsey, в ближайшие годы он может пережить существенный рост и достигнуть $25 млрд. Правда, для этого компаниям нужно решить вопрос масштабирования — для запуска массового производства необходимо строительство огромных биореакторов для выращивания мяса.

США стали второй страной, выдавшей разрешение на продажу искусственного мяса. В 2020 году Сингапур стал первой страной в мире, одобрившей продажу искусственного мяса — разрешение на продажу такой курятины получила та же компания Good Meat.

В материале «Ъ FM» «Инвесторы отказываются от растительного мяса» читайте, почему компании-производители теряют свои позиции на рынке.

Яна Рождественская