Иудейские и мусульманские эксперты США заявили, что искусственное мясо может быть кошерным и халяльным

Один из крупнейших производителей искусственного мяса, калифорнийская компания GOOD Meat , сообщила, что опрошенные ею эксперты в области иудаизма и ислама заявили, что искусственное мясо может быть кошерным и халяльным соответственно. Сообщается, что GOOD организовала заседание трех экспертов в области шариата, которые заявили, что искусственное мясо может считаться халяльным, если животные, чьи клетки использовались для производства культивированного мяса, были забиты в соответствии с канонами шариата и в нем не содержатся клетки свиней.

В числе требований к халяльности в том числе есть и такое, что там не может быть использовано мясо от животного, умершего своей смертью, что считается падалью. Культивированное же мясо производится от клеток, взятых от живых животных. Глава компании Джош Тетрик отметил, что опрошенные исламские теологи считают, что в настоящее время искусственная курятина GOOD пока в точности не соответствует всем требованиям халяльности, но предоставили компании «четкую дорожную карту» для полного соблюдения требований. Детали пока не сообщаются.

В свою очередь, американская религиозная организация The Orthodox Union (OU), выдающая сертификаты кошерности, заявила, что производимая GOOD курятина соответствует требованиям OU, поскольку при культивировании куриных клеток «не использовались животные ингредиенты, а сами клетки были взяты из куриных яиц без сгустков крови». По данным The Orthodox Union и Islamic Services of America, в США 12 млн человек употребляют кошерную пищу и 8 млн — халяльную. Ранее американские государственные регуляторы одобрили искусственно культивированную курятину, которая уже подается в ряде американских ресторанов.

