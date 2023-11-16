Суд в Петербурге арестовал экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга, решением суда он отправлен в СИЗО до 30 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шерстенников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Денис Шерстенников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Шерстенников просил у суда домашний арест или залог в размере 1 млн руб. О своей виновности он позицию не высказывал. Суд удовлетворил запрос следствия.

Напомним, о задержании бывшего топ-менеджера «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского стало известно накануне. Они проходят фигурантами по уголовному делу о мошенничестве в отношении брендов «Балтики» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одна предполагаемая соучастница — юрист компании Елена Кузьмина — покинула Россию.

По версии следствия, Денис Шерстенников и Антон Рогачевский совместно с неустановленными лицами 17 июля 2023 года приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период с 2023 по 2042 год принадлежащее ООО «ПК "Балтика"» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн руб.

Таким образом фигуранты получили возможность осуществлять поставки продукции «Балтики» в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Этим они нанесли ущерб организации и России в лице Росимущества, временного управляющего компанией, считает СКР.

Carlsberg решила выйти из российского бизнеса после начала украинского конфликта и планировала продать «Балтику» группе «Арнест», которая ранее купила российские активы Heineken. О планах по сделке было объявлено в июне. В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. Carlsberg в ответ на указ президента прекратила действие лицензионных соглашений с пивоваренной компанией «Балтика».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Tuborg не сливается из России».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург