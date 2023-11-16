На белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление банка ВТБ и ввел до 12 марта 2024 года процедуру наблюдения в крупном переработчике молока ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (ГК «Сырный дом» Сергея Лыбаня). Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Временным управляющим утвержден Алексей Лаптев.

Заявление банка рассматривалось с февраля 2022 года.

Судебные заседания неоднократно откладывались по ходатайствам компании — для представления дополнительных доказательств и заключения мирового соглашения. Но текст соглашения так и не был представлен, а представители ВТБ заявили, что задолженность с 2022 года не погашалась. Очередное заявление компании об отложении заседания отклонено.

Заявленная ВТБ сумма требований составляет 286,9 млн руб. В дело также вступили Сбербанк и Россельхозбанк, к участию в нем привлечена прокуратура Белгородской области. Третьими лицами в дело пытались также вступить администрация Ровеньского района и региональный минсельхозпрод. Их заявления поддержал должник, отметивший, что предприятие является градообразующим и системообразующим. Кредиторы возражали. Суд не нашел оснований для привлечения представителей властей в качестве третьих лиц.

«Ровеньки-маслосырзавод» способен перерабатывать 400 т молока в сутки. Выпускает сыры под брендом «Ровеньки», молочные продукты «Богдаша» и другие. В 2022 году компания получила 5,9 млрд руб. выручки и 5 млн руб. чистой прибыли.

Осенью 2022 года стало известно, что «Ровеньки-маслосырзавод» ведет переговоры со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком о заключении мирового соглашения в банкротстве компании. По данным источников «Ъ-Черноземье», тогда планировалось, что не менее 400 млн руб. долгов по кредитам будут реструктурированы, а предприятие может продать часть «неиспользуемых» активов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин