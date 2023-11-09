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Коммерсантъ FM
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Акционеры Fix Price одобрили перерегистрацию компании в Казахстане

Акционеры ритейлера Fix Price на внеочередном собрании сегодня, 9 ноября, одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан, следует из ее пресс-релиза (.pdf). Fix Price сохранит свой организационно-правовой статус и станет зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра «Астана».

О планах Fix Price стало известно в октябре. В феврале 2022 года компания была перерегистрирована на Кипр с Британских Виргинских островов. С 17 октября биржа Астаны начала торговать ГДР Fix Price. Ритейлер намерен сохранить свой листинг на Лондонской (LSE) и Московской (MOEX) биржах.

Лаура Кеффер

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