Telegram разыграл маркировку

Участники рекламного рынка и блогерские агентства опасаются, что новый механизм привлечения аудитории в Telegram — розыгрыши премиум-подписок — приведет к активизации мошенников. Кроме того, розыгрыши попадают под действие закона о рекламе, следовательно, должны маркироваться, уточняют юристы. Они отмечают и риск признания розыгрыша незаконной лотереей, тогда ее организаторам грозят штрафы и блокировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рекламного и блогерского рынков о перспективах использования розыгрышей в Telegram — нового механизма мессенджера для привлечения аудитории. Возможность проводить розыгрыши у каналов появилась 6 ноября, при этом в блоге мессенджера утверждалось, что до появления механизма «не существовало способа быстро организовать розыгрыш с гарантированно честными результатами».

Победители получают подарочные коды, которые активируют бесплатную подписку Telegram Premium. Организаторы розыгрыша могут добавить к подписке собственные призы. За каждую разыгранную подписку канал-организатор получает четыре голоса: они повышают уровень канала, что позволяет ему публиковать больше историй в день. Возможность публиковать истории от имени канала появилась в Telegram 22 сентября.

Все конкурсы, которые проводят рекламодатели, должны сопровождаться юридической обвязкой, правилами, говорит руководитель агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Юлия Долгова. При этом готовых решений и шаблонов для подобных механик в мессенджере сейчас нет, отмечает она. Организатором розыгрыша может быть и мошеннический блог или канал, полагает собеседник “Ъ” в одном из агентств.

Так, в большинстве розыгрышей не указан организатор проведения конкурса, начальный срок и порядок получения призов, отмечает ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сабрукова: «Эта правовая неопределенность позволяет попросту обманывать пользователей, которые подписались на канал в надежде получить приз». При этом даже добросовестный организатор розыгрыша может быть привлечен к ответственности за нарушение требований о маркировке интернет-рекламы, добавляет госпожа Сабрукова. По ее мнению, такие конкурсы можно трактовать как рекламу канала, однако на постах часто отсутствует информация о рекламодателе и токене.

По закону о рекламе розыгрыши, в которых потребитель должен приобрести какую-то услугу с условием возможности получения приза, квалифицируются как стимулирующие мероприятия, уточняет руководитель направления It&Ip-споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Кроме того, отмечает он, из ст. 57 ГК РФ следует, что сам конкурс в результате должен принести общественную пользу: «Это может быть поддержка общественных организаций, группы лиц или продвижение чего-либо имеющего общественную направленность, но жестких рамок тут нет». В противном случае акция будет признана лотереей, что может привести к блокировке ресурса либо штрафу до 350 тыс. руб., говорит юрист. Максимальная сумма штрафа за недостоверную рекламу, уточняет он, составит до 500 тыс. руб.

Эффективность нового инструмента на рынке тоже оценивают скептически. Для медиарынка принципиально ничего не изменится с появлением нового механизма, считает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. «Блогеры и в целом Telegram-каналы и так устраивают розыгрыши для своих подписчиков, но к ним достаточно низкий уровень доверия»,— поясняет он. Пользователи Premium-аккаунтов не видят рекламу, поэтому если функция значительно нарастит долю премиальных клиентов на постоянной основе, то рекламные охваты именно в рамках Telegram Ads сильно снизятся, предупреждает директор по цифровым технологиям Havas Media (группа АДВ) Анастасия Фомина. В NMi Group считают, что конкурсы, наоборот, выступают дополнительным рекламным инвентарем.

Юлия Юрасова