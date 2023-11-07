Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту главы СПбМТСБ

Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по итогам заседания 3 ноября назначил бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева президентом торговой площадки. Полномочия Алексея Рыбникова, возглавлявшего СПбМТСБ с 2011 года, прекращены.

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Игорь Артемьев, слова которого приводит пресс-служба торговой площадки, отметил, что среди дальнейших задач СПбМТСБ — продолжение формирования национальных индикаторов, в том числе по нефти. «Они (индикаторы .— "Ъ") приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение. Нам предстоит разработать и представить совету директоров, регуляторам и рынку стратегию развития биржи на следующий период. Впереди большая работа, будем продолжать реализовывать начатое и развивать новое»,— прокомментировал назначение господин Артемьев.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС с 2004 по 2020 год, после чего был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. 3 ноября господин Артемьев освобожден от должности помощника премьера по собственной просьбе.

Алексей Рыбников был президентом СПбМТСБ с сентября 2011 года. До этого он занимал должность гендиректора торговой системы RSX. С 2003 по 2009 год господин Рыбников был гендиректором Московской межбанковской валютной биржи.