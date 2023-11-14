Поджигатель военкомата Новоуральска рассказал суду, что его подстрекали военные

Центральный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в попытке поджога военкомата. На заседании были заслушаны показания подсудимого, который заявил о подстрекательстве со стороны военнослужащих, и свидетеля со стороны защиты, рассказавшего о давлении со стороны следователей.

Николай Юрьев был задержан 5 февраля. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3).

Подсудимый рассказал, что познакомился с военнослужащими Вугаром Ибрагимовым, Дмитрием Бронниковым и Дмитрием Хомяком на встрече сообщества «Граждан СССР» (признанного в РФ экстремистской организацией). Тогда один из них призывал его стать их лидером и захватить власть. Вугар Ибрагимов говорил, что у него «есть 25 человек в распоряжении, готовых выполнять приказ».

Обвиняемый отказался, из-за чего военнослужащие предложили поджечь военкомат, сказав: «Давай ты коктейли Молотова сделаешь, а сам будешь сидеть дома. Спасешь тысячу мобилизованных и ничего за это не будет». Обвиняемый, по его словам, был против, но по уговору сделал эти смеси.

Николай Юрьев заявил, что признательные показания, данные при задержании, не соответствуют действительности. Он сказал это из-за того, что считал себя другом военнослужащих и «хотел их защитить», но после начала следствия они оказались «подсадными утками».

На заседании повторно заслушали показания друга обвиняемого Антона Прокофьева, который ранее обвинял следствие в давлении. По его словам, следователь просил сказать, что обвиняемый обращался к нему за огнестрельным оружием. «Если приврёте, для благого дела не страшно», - привел слова следователя свидетель.

Напомним, на заседании, которое прошло 14 октября, один из свидетелей рассказал, что на собрании сообщества «Граждан СССР» (признанного в РФ экстремистской организацией) трое военнослужащих призывали участников встречи «дать им приказ». То же на суде заявил руководитель этой организации (по версии следствия) Тамара Доронина.

Следующее заседание назначено на 29 ноября.

Виталий Красиков

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